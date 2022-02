Hoher Schaden bei Einbruch in Paul-Gerhardt-Haus in Gräfenhainichen

Gräfenhainichen/MZ/jjt - In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in das Gemeindezentrum im Paul-Gerhardt-Haus in Gräfenhainichen eingebrochen und haben dort hohen Schaden verursacht. Die Täter brachen mehrere Türen und Fenster auf. Dabei demolierten sie die teils noch aus der Ursprungszeit des 1907 gebauten Gebäudes stammenden Türen. Der Schaden soll nach ersten Schätzungen bei mehreren Tausend Euro liegen. Nach ersten Erkenntnissen, hieß es von der Polizei, sei nichts gestohlen worden.