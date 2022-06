Ein „Original“ und Geheimtipp in Gräfenhainichen

Gräfenhainichen/MZ - Heinz Hänsch, der Inhaber des Rundfunk- und Elektrowarengeschäftes „TV-Hänsch“ in Gräfenhainichen kann getrost als Original bezeichnet werden. Im März waren es genau 30 Jahre, dass er sich mit seinem Geschäft selbstständig gemacht hat.

Durch Zufall

Nach Gräfenhainichen ist der ursprünglich aus Harbke stammende Hänsch aber schon eher und mehr durch Zufall gekommen. Durch seine berufliche Tätigkeit bei der HO, die als Handelsorganisation ein staatliches Einzelhandelsunternehmen in der DDR war, ist er oft mit Gräfenhainichen in Berührung gekommen. So hörte er, dass in der damaligen Kreisstadt ein Verkaufsstellenleiter für den „An & Verkauf“ gesucht werde. Das war im 1986 und von diesem Zeitpunkt an ist Gräfenhainichen der berufliche Mittelpunkt von Hänsch.

Da er seit längerer Zeit in Dessau heimisch geworden war, stand tägliches Pendeln nach Gräfenhainichen auf dem Tagesablauf von Hänsch an oberster Stelle. Dieser Pendelei müde, siedelte er 1987 ganz nach Gräfenhainichen um und leitete den An & Verkauf bis 1989.

In dieser Zeit erlangte er den Ruf, ein geschäftstüchtiger Verkäufer zu sein. Wer zum Beispiel mehr auf neue, noch original verpackte bespielbare Musikkassetten aus dem „Westen“ und nicht auf die von Orwo stand, wurde bei Hänsch fast immer fündig. Aber auch lukrative und rare Heimelektronik oder Computer, damals selbst für Betriebe ein schwer zu beschaffender Gegenstand, konnte man durchaus im Geschäft in der jetzigen Paul-Gerhardt-Straße 1 bekommen. Damit hatte sich Hänsch in Gräfenhainichen den Ruf geschaffen, fast immer eine Lösung parat zu haben.

1989, als die Grenzen aufgingen, musste Hänsch in den damaligen ebenfalls von der HO betriebenen Rundfunkladen gegenüber wechseln, da der Leiter sich beruflich anders orientiert hatte. Das war auch schon der erste Schritt in eine Zukunft, von der Hänsch selbst noch nichts ahnte. Nur ein Jahr später dann stand

er plötzlich vor einer der wohl tiefgreifendsten Entscheidungen in seinem Leben: entweder den Rundfunkladen kaufen oder Arbeitslosigkeit! Hänsch entschied sich für das Risiko, erwarb den Laden und hatte urplötzlich die alleinige Verantwortung für mehrere Mitarbeiter, denn die musste er mit übernehmen.

Nach 30 Jahren, die er sich am Markt halten konnte, hat sich einiges verändert. „Meine Kunden sind jetzt meistens alle über 60“, konstatiert Hänsch. Geblieben ist das Angebot, welches TV Hänsch vorhält. Von der Heimelektronik über Weiße War (Haushaltsgroßgeräte) und Braune Ware (Verbrauchselektronik) bis hin zu diversen Kleinteilen wie Kabel, Batterien oder Leuchtmittel.

Eines aber gibt es neben der CD und der wieder verstärkt auf den Markt drängenden Schallplatte immer noch, die gute alte Musikkassette. Was diese anbetrifft, ist Hänsch mittlerweile schon so etwas wie ein Geheimtipp für den Oldtimer-Liebhaber. Schließlich dürfen in einen Oldtimer im Originalzustand nur - wo vorhanden - Autoradios mit Kassetten.

Plötzlich ein halbes Jahr zu

Die drei Jahrzehnte harten Kampfes am Markt toppte Corona. Vom 15. Dezember 2020 bis Juni 2021 blieb die Ladentür für Kunden geschlossen, ohne dass es laut Aussage von Hänsch einen einzigen Cent Unterstützung gegeben hätte. Der Onlinehandel als Ausweichmöglichkeit kam für ihn aus vielen, vor allem organisatorischen Gründen, nicht in Frage.

Mittlerweile hätten 160 vergleichbare Geschäfte aufgeben müssen, sagt er. „Hätte ich für mein Geschäft noch Miete zahlen müssen, hätte auch ich schließen müssen“, ist sich der Liebhaber von Schallplatten sicher. Aber er bleibt seinen Kunden bis auf weiteres erhalten und versucht weiter auch, wo es machbar ist, zu helfen, das liebgewonnene Radio- oder Fernsehgerät zu reparieren statt wegzuwerfen.