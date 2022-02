Akku löst Brand in Jüdenberg aus - 27 Rettungskräfte im Einsatz

In der Nacht zum Sonntag brannte es im Gremminer Weg in Jüdenberg. Nach ersten Erkenntnissen kam es zur Explosion des Akkus eines elektrischen Werkzeugs.

27 Einsatzkräfte waren in Jüdenberg vor Ort.

Die Anwohner allerdings hatten sehr schnell reagiert. Unverzüglich wurde beispielsweise der Notruf gewählt, so dass die alarmierten Einsatzkräfte sich beim Eintreffen immer noch dem Entstehungsbrand gegenüber sahen. Diesem wurden die Kameraden und Kameradinnen schnell Herr. Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte aus Gräfenhainichen, Jüdenberg und Möhlau im Einsatz. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Verletzt wurde niemand.