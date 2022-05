600 Teilnehmer demonstrieren unter Baggern in Ferropolis

Die Gewerkschaft mobilisiert gut 600 Teilnehmer zu einer Protestveranstaltung mit Familienfest in Ferropolis. Worum es ihr geht.

Mitglieder der Industriegewerkschaft „Bauen - Agrar - Umwelt“ demonstrierten unter den Baggern von Ferropolis für höhere Löhne am Bau.

Gräfenhainichen - Buntes Treiben in Ferropolis, endlich wieder einmal, könnte man sagen. Es hatte auf alle Fälle etwas von Volksfestcharakter und doch ging es für diese Besucher der Stadt aus Eisen um ein ernstes Thema: Mehr als 600 Menschen hat am vergangenen Samstag die „Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt“ (IG Bau) mobilisieren können, um sich in Ferropolis zu treffen.