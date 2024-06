Sowohl der Sozialausschuss als auch der Finanzausschuss des Landtags stimmen zu, dass die Städtischen Kliniken Dessau und Magdeburg hohe Investitionen vom Land bekommen. Dessau, kritisiert die CDU-Landtagsabgeordnete Anja Schneider, war bislang immer benachteiligt worden. Was das alles mit dem Neubau der Uniklinik in Magdeburg zu tun hat.

Dessau/MZ. - Im Ringen der Magdeburger Koalition um eine Milliarde Euro für das Uniklinikum Magdeburg hat sich die Dessau-Roßlauer Landtagsabgeordnete Anja Schneider (CDU) zu Wort gemeldet. Sie sagt, in all der Diskussion dürfe nicht vergessen werden, dass auch die Städtischen Kliniken in Dessau und Magdeburg eine auskömmliche Finanzierung von Seiten des Landes brauchen.