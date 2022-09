Zwischen Halle und Sangerhausen fallen erneut Züge aus

Eisleben/Sangerhausen/MZ - Erneut kommt es zu Zugausfällen in Mansfeld-Südharz. Wie Streckenbetreiber Abellio mitteilt, kann das Stellwerk in der Lutherstadt Eisleben, wie bereits in den vergangenen Tagen, in Nacht zum 7. September nicht besetzt werden. Daher können in der Zeit zwischen 18 Uhr (6. September) und 6 Uhr (7. September) keine Züge zwischen Sangerhausen und Röblingen am See verkehren.

Betroffen davon ist die Linie der S 7 (Strecke zwischen Halle und Eisleben) und der Regionalexpress RE 8 Halle - Kassel. Zwischen Röblingen und Sangerhausen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Fahrzeiten der Busse können aufgrund der Kurzfristigkeit erst im Laufe des Tages in den Online-Auskunftssystemen veröffentlicht werden, teilt Abellio weiter mit.

Wegen der Nichtbesetzung einer Betriebstelle im Abzweig Blankenheim wird darüber hinaus von 16 bis 18 Uhr heute Nachmittag kein Zugverkehr der Linie RE 10 Erfurt – Magdeburg zwischen Sangerhausen und Klostermansfeld möglich sein.