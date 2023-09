Zwei Pkw sind in Eisleben in Richtung Bahnhof seitlich miteinander kollidiert.

Eisleben/MZ - Am späten Montagabend sind in der Rathenaustraße in Eisleben zwei Pkw seitlich zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Tankstelle in Richtung Bahnhof, wo ein Überholen oder Linksabbiegen untersagt ist.

Zum Unfallhergang gibt es unterschiedliche Angaben durch die Beteiligten, heißt es im Polizeibericht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden summiert sich auf insgesamt rund 6.000 Euro.