Zu viel Bürokratie: Kleiner Pflegedienst aus Stedten suchte einen großen Partner

Stedten/MZ - Claudia Bernhardt muss ein paar Tränen wegwischen, doch dann fasst sie sich schnell: „So ist es das Beste für mich, für meine Mitarbeiter und für unsere Patienten!“ Und schließlich hat sie damals zu sich selbst gesagt: „Fräulein, bis hierher und nicht weiter!“

Nicht mehr allein zu schaffen

Das war nach der letzten Fortbildung in Magdeburg, als ihr aufgezeigt wurde, was das neue Tariftreuegesetz für ihren kleinen Pflegedienst bedeuten würde. Unter anderem Nachverhandlungen mit den Pflegekassen und noch mehr Papierkram. Und das, da war sie sich sicher, könne sie nicht mehr allein wuppen. „Was habe ich im Auto auf der Rückfahrt gescheppert!“ Sie schüttelt selbst den Kopf über sich, aber sie musste all die Emotionen loswerden, die nach der Erkenntnis hochkamen, dass sie diesen Bürokratieberg nicht mehr allein bezwingen kann. Und sie suchte sich Hilfe und fand sie.

Teil eines großen Ganzen

Seit dem 1. Mai gibt es ihren kleinen, ambulanten Pflegedienst in Stedten nicht mehr. Er ist jetzt ein Teil der Wend-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Hettstedt hat. Florian Wend, er ist der Geschäftsführer des Unternehmens, weiß, welches große Opfer Claudia Bernhardt da gebracht hat, aber auch, dass es kaum einen anderen Ausweg für den kleinen Pflegedienst gegeben hat. „Dieser Pflegedienst ist ihr Lebenswerk“, sagt Wend. „Das weiß ich sehr zu schätzen.“

Fräulein, bis hierher und nicht weiter! Claudia Bernhardt

Bernhardt (51), ist gelernte Maschinenbauzeichnerin. Diesen Beruf übte sie aber nie aus, sondern wechselte sofort, als sich die Möglichkeit ergab, in eine pflegerische Ausbildung. Sie war pflegerische Hilfskraft im Krankenhaus in Teutschenthal und begann eine berufsbegleitende Ausbildung zur Krankenschwester. Schließlich arbeitete sie in verschiedenen Krankenhäusern und Sozialstationen, ehe sie sich am 2. September 2002 in Röblingen, damals im Ärztehaus, selbstständig machte mit ihrem eigenen Pflegedienst. Bei der Erinnerung an die ersten Arbeitstage muss sie schelmisch grinsen.

Um den ersten Patienten gespielt

Mit ihren damals drei Mitarbeiterinnen spielte sie Skip-Bo darum, wer zum ersten Patienten fahren darf, sobald sich einer melden würde. „Ich war die Erste“, sagt sie und überlegt, ob ihr allererster Auftrag vor 20 Jahren wohl ein Verbandswechsel war. Über Mund-zu-Mund-Propaganda wurden es schließlich immer mehr Patienten und auch die Zahl der Mitarbeiter wuchs stetig bis auf 13 in Höchstzeiten. Aber auch der Papierberg wuchs und wuchs mit den Jahren.

Powerfrau bekommt Hilfe

„Claudia ist eine Powerfrau, aber ich glaube, es wird immer schwerer, all die Verhandlungen mit den Kassen zu führen und die vielen Dokumentationen zu schreiben, wenn man alles selbst schaffen will und muss.“ Mit dem Pflegedienst in Stedten, kehre er auch ein wenig zu seinen eigenen Wurzeln zurück. Schließlich begründete seine Mutter 1995 aus denselben Intentionen wie Claudia Bernhardt das Unternehmen. „Ich schätze es sehr, dass hier in Stedten alles so familiär zugeht, das Team sich kennt und man auch zu jedem einzelnen Patienten einen Bezug hat. Das soll auch unbedingt so bleiben“, so Wend.

Für die Patienten ändert sich nichts

Für die Patienten im Seegebiet Mansfelder Land ändere sich nichts. Sie haben weiterhin Kontakt zu denselben Personen und auch die beliebten Seniorennachmittage dienstags aller drei Wochen soll es wieder geben. Was sich geändert hat, ist der Sitz des Pflegedienstes, der nun in einem Nebengebäude des Gasthofs Zahn in Stedten firmiert. Geändert hat sich der Firmenname auf den Jacken und die Autos sind nicht mehr blau-gelb, sondern rot.

Im vorigen Jahr verabschiedet

Am 11. Juni 2021 ist das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) im Bundestag verabschiedet worden. Es wird auch als „kleine Pflegereform“ bezeichnet.

Was bedeutet das Tariftreuegesetz?

Ab dem 1. September 2022 werden nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen, die ihr Pflege- und Betreuungspersonal nach Tarif oder kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen bezahlen oder mindestens in Höhe eines Tarifvertrags oder einer kirchlichen Arbeitsrechtsregelung entlohnen. Das gilt auch für ambulante Pflegedienste wie dem in Stedten, die ebenso mit den Pflegekassen nachverhandeln müssten.