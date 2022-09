Ziegelröder Spielleute suchen Nachwuchs

Bringt ein Tag der offenen Tür im Klubgebäude in Ahlsdorf den gewünschten Erfolg?

Die Mitglieder des Ziegelröder Spielmannszuges möchten in ihren Reihen junge Musikanten begrüßen.

Ziegelrode/MZ - Coronabedingt gestaltete sich die Nachwuchsarbeit wie in vielen Vereinen auch beim Ziegelröder Spielmannszug 1886 in der Vergangenheit schwierig. Nun wollen die Mitglieder mit ihrem traditionellen Tag der offenen Tür an diesem Freitag, 9. September, auf sich und ihre Vereinsarbeit aufmerksam machen.