Der Zeitzeuge Alexej Iwanowitsch Moiseenko aus Minsk besucht die Gedenkstätte des KZ-Außenlagers in Wansleben und beantwortet dort in einer Gesprächsrunde viele Fragen.

Zeitzeuge spricht über seine Erlebnisse im KZ-Außenlager in Wansleben

Andrej Iwanowitsch Moiseenko (97) berichtete über seine Zeit im Konzentrationslager Buchenwald und dem Außenlager in Wansleben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wansleben/MZ. - Andrej Iwanowitsch Moiseenko ist ein kleiner, sehr schlanker Mann. Er trägt eine weiße Kapitänsmütze, unter der weißes Haar hervorlugt, hat Lachfältchen im Gesicht. Er nimmt die Stufen behände, nicht wie einer, der in wenigen Tagen seinen 98. Geburtstag feiern wird. Gespannt wird er von vielen, vielen jungen und älteren Menschen in der Gedenkstätte des KZ-Außenlagers in Wansleben erwartet. Gerade haben sie einen bewegenden Dokumentarfilm über ihn und sein Leben gesehen.