Zeitweilig Stau nach Auffahrunfall auf A 38 bei Eisleben

Eisleben/MZ - Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstagnachmittag auf der A 38 in Höhe der Abfahrt Eisleben. Dort war in Fahrtrichtung Göttingen ein Pkw auf einen Sattelzug aufgefahren. Wie von der Autobahnpolizei in Weißenfels zu erfahren war, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Der Unfall ereignete sich 14.44 Uhr. Zeitweise war die Autobahn in Fahrtrichtung Göttingen voll gesperrt. Gegen 17.30 Uhr liefen die Aufräumarbeiten noch, aber der Verkehr konnte bereits wieder halbseitig rollen.