Wurde 13-Jähriger in Eisleben mit Messer bedroht?

Ein Mann hält ein Messer in der Hand. (Symbolfoto)

Eisleben/MZ - Am Montagnachmittag soll in Eisleben ein 13-jähriger Junge von einem 43-Jährigen mit einem Messer bedroht worden sein. Wie die Polizei mitteilt, fuhren beide in einem Bus, wobei das Kind keine Schutzmaske trug.

Vom Älteren darauf angesprochen entgegnete das Kind, dass es eine Befreiung habe, woraufhin der 43-Jährige den Jungen zunächst beleidigte. Nachdem beide an der gleichen Bushaltestelle ausgestiegen waren, habe der Beschuldigte dem Kind ein Messer gezeigt, weshalb dieses den Tatort verließ.