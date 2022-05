Wohnheim am Wolferöder Weg in Eisleben wird versteigert

Sanierungsbedürftiges Gebäude kommt am Freitag in Leipzig unter den Hammer.

Eisleben/MZ - Für das ehemalige Studenten-, Lehrlings- und Jugendwohnheim am Wolferöder Weg in Eisleben wird ein neuer Eigentümer gesucht. Das Gebäude aus den 1950er Jahren steht am Freitag, 20. Mai, ab 11 Uhr, im Leipziger Marriott-Hotel zur Versteigerung.