Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra möchte von Grundstückseigentümern erfahren, ob sie mit Gas, Strom oder Holz heizen. Was hinter dieser Aktion steckt.

Helbra/Mz. - Wie wird Ihr Gebäude derzeit beheizt? Haben Sie grundsätzlich Interesse, sich an ein Wärmenetz anzuschließen? Diese und ähnliche Fragen stellte die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in den vergangenen Wochen Grundstückseigentümern und Firmen in einer Umfrage zum aktuellen Wärmeverbrauch sowie über die genutzten Arten der Wärmeversorgung wie Gas, Strom oder Holz.