Wird der Parkschein in Eisleben bald doppelt so teuer?

In Eisleben kann die Parkgebühr am Parkautomaten oder per App gezahlt werden.

Eisleben/MZ - Das Parken auf gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Lutherstadt Eisleben könnte bald doppelt so teuer werden wie bisher. Das sieht eine Änderung der Parkgebührensatzung vor, über die der Stadtrat im Oktober beraten wird. Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Betriebshof hat den Entwurf in seiner jüngsten Sitzung bereits einstimmig empfohlen.

Derzeitige Gebührensatzung gilt seit 2013

Die derzeit geltende Parkgebührensatzung in Eisleben stammt aus dem Jahr 2013. Die Stadt begründet die geplante Änderung mit einem Beschluss des Landtages Ende vergangenen Jahres. In der Folge hatte die Landesregierung in ihrer Parkgebühren-Verordnung festgelegt, dass die Städte und Gemeinden künftig maximal einen Euro pro halbe Stunde Parkzeit berechnen können. Bislang lag diese Obergrenze bei 50 Cent pro halbe Stunde. Daran will sich nun auch die Lutherstadt orientieren.

In der Parkzone I (Zentrum) soll die Mindest-Parkgebühr bei 40 Cent für zwölf Minuten liegen. Weiter geht es dann im Zwölf-Minuten-Takt ebenfalls zu je 40 Cent. Bislang werden hier 20 Cent als Mindestgebühr sowie jeweils weiter im Takt fällig.

Zwei Euro für eine Stunde Parken im Zentrum

Das heißt, dass eine Stunde Parken in der Parkzone I künftig zwei statt bisher einen Euro kosten würde. Die maximale Parkzeit soll von drei auf vier Stunden erhöht werden, so dass maximal acht Euro fällig werden. Die Parkzone I umfasst den Andreaskirchplatz, Markt, Schloßplatz, die Seminarstraße, Petristraße, Freistraße, den Plan und den Karl-Rühlemann-Platz. Gebührenpflichtig soll das Parken nach wie vor montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sein.

Diese Parkzeit gilt auch für die Parkzone II (außerhalb des Zentrums). Zu diesem Bereich gehören die Lindenallee, Poststraße, Klosterplatz und Klosterstraße, Hohetorstraße, Bahnhofstraße, Friedensstraße und Landwehr. Die maximale Parkzeit soll in der Parkzone II wie bisher neun Stunden betragen. Die Mindestgebühr in dieser Zone soll von 50 Cent auf einen Euro (60 Minuten) steigen. Weiter soll dann im 30-Minuten-Takt jeweils ein Euro berechnet werden. Das Tagesticket soll acht Euro kosten (bislang sieben Euro).

19 Parkautomaten im Stadtgebiet

Laut Stadtverwaltung gibt es im Stadtgebiet insgesamt 19 Parkautomaten. Für die Parkraumbewirtschaftung sowie die Wartung und Pflege der Parkautomaten ist der Betriebshof zuständig. Die Einnahmen aus den Parkgebühren lagen im vergangenen Jahr bei knapp 152.000 Euro. Dazu kamen rund 3.000 Euro aus dem Handyparken. Seit 2018 können Autofahrer in Eisleben über die kostenlose Handy-App „Mobilet“ ihren Parkschein bezahlen. Zuvor war 2011 das SMS-Parken eingeführt worden.