Eine besondere Tour bietet die Mansfelder Bergwerksbahn in der Adventszeit an. Mit einer Tagestour geht es auf den Weihnachtsmarkt nach Goslar.

Wippra/MZ. - Eine Sonderfahrt mit der Wipperliese über das Mansfelder Land hinaus steigt am 13. Dezember. Es geht an jenem Mittwoch zum Weihnachtsmarkt nach Goslar. Interessenten sind eingeladen, „Teil dieser festlichen Reise zu werden und die bezaubernde Atmosphäre des Goslarer Weihnachtsmarktes zu entdecken“. Die Sonderfahrt beginnt einer Pressemitteilung der Mansfelder Bergwerksbahn zufolge um 11.10 Uhr in Wippra.