DLRG-Mitglieder aus Eisleben und Hettstedt sorgen mit für die Sicherheit der Einsatzkräfte im Hochwassergebiet an der Helme. Wie sie die Situation erleben und wie sie genau helfen können.

Wie Rettungsschwimmer aus Eisleben und Hettstedt an den Deichen in Oberröblingen, Bennungen und Hohlstedt helfen

Hochwasser an der Helme

In Roßla am Sportplatz werden Sandsäcke auf den Damm gebracht. Die Helfer müssen sehr aufpassen.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Hunderte Feuerwehrleute und THW-Mitglieder aus Mansfeld-Südharz waren allein am Dienstag im Kampf gegen das Hochwasser an der Helme im Einsatz. Hinzu kommen noch weitere Helfer aus allen Teilen des Landes Sachsen-Anhalt, die in Oberröblingen, Bennungen, Hohlstedt, Roßla, Berga und Kelbra dabei helfen, Deiche und Ortschaften zu sichern.