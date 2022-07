Wie die Idee der Spendenausfahrt „Zwei Takte - ein Ziel“ im Mansfelder Land geboren wurde

Zum dritten Mal startet am Samstag die Ausfahrt „Zwei Takte - ein Ziel“. Dabei soll wieder Geld für krebskranke Kinder gesammelt werden. Das haben die Veranstalter geplant.

Burgsdorf/MZ - „Schon der Start war ein Erlebnis“, schwärmt Lisa Hauschild auch heute noch von der letztjährigen Auflage der Ausfahrt „Zwei Takte - ein Ziel“, welche am 16. Juli erneut stattfinden wird. Und an der die Aseleberin erneut teilnehmen wird. Schließlich „ist es ein tolles Gefühl, mit nur fünf Euro Startgeld Gutes zu tun und gleichzeitig einen tollen Tag zu erleben“, so Hauschild.