Modernes Bauernkriegspanorama in Eisleben: Der multimediale Theaterabend ist am Freitag erstmals zu erleben. Ausgehend von dem historischen Ereignis haben die Initiatoren verschiedene Formate genutzt, um mit den Menschen ins Gespräch über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu kommen.

Wie der multimediale Theaterabend in Eisleben den Bauernkrieg thematisiert

Eisleben/MZ. - Ein Kammerspiel, digitale und analoge Panoramen, Audio- und Video-Installationen – ein ungewöhnlicher Theaterabend erlebt am Freitag, 22. März, 19.30 Uhr, im Eisleber Theater seine Premiere (zweite Vorstellung am Samstag, 23. März, 19.30 Uhr). Unter dem Titel „Haufen Uffruhr Fortschritt II“ präsentieren die freie Künstlergruppe cobratheater.cobra, Studenten des Fachbereichs Soziale Arbeit.Medien.Kultur an der Hochschule Merseburg und das Theater ihr modernes „Bauernkriegspanorama“.