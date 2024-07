Wie der Eisleber Intendant Ulrich Fischer auf die zu Ende gehende und die nächste Spielzeit blickt und warum er beruhigt in sein letztes Jahr am Theater geht.

Wie der Intendant des Theaters in Eisleben auf die zu Ende gehende Spielzeit blickt

Symbolfoto - Blick auf das Theater in Eisleben

Eisleben/MZ. - „Die Wehmut wird schon noch kommen“, sagt Theaterintendant Ulrich Fischer. „Aber ich kann erst einmal beruhigt in meine letzte Spielzeit gehen.“ Fischer, der 1986 als Dramaturg am damaligen Thomas-Müntzer-Theater in Eisleben angefangen hat und das Haus seit 1994 leitet, wird seinen Posten im Sommer nächsten Jahres abgeben.