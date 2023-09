Durch Trockenheit geschädigte Bäume sind tückisch und machen das Fällen noch riskanter. Der Forstbetrieb Süd und ein Versicherer demonstrieren in Rothenschirmbach neue Methoden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rothenschirmbach/MZ - Wie mit einer stählernen Faust hält der Ausleger der Forstmaschine in vier Metern Höhe den Stamm der Eiche umschlossen. Der Baum ist vertrocknet, die Krone kahl. Unten am Boden wirft Forstwirtschaftsmeister Francis Schmidt die Säge an, schnarrend frisst sich die Kette ins Holz. Routiniert setzt Schmidt auf verschiedenen Seiten des Stammes die Schnitte, tritt dann zurück.