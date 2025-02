Hettstedt/MZ - Sie dürfen erstmals wählen – den Deutschen Bundestag: Die 18-jährigen Schüler Loreen, Maria, Lewi und Mathilda gehen in die zwölfte Klasse des Wilhelm-und-Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Hettstedt und stehen kurz vor dem Abitur. Überforderung macht sich in vielerlei Hinsicht bei ihnen breit. Trotzdem sind sie fest entschlossen, ihr Kreuze am Sonntag zu setzen. „Ich weiß nicht richtig, was ich wählen soll. Definitiv nicht rechts, aber es gibt viele Eindrücke, die ich erstmal verarbeiten muss“, sagt Mathilda.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.