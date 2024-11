Die Päckchen-Aktion in Wansleben geht in diesem Jahr bereits in die vierte Runde. Weihnachtspäckchen für Senioren können ab sofort in Wansleben oder in Röblingen abgegeben werden.

Wansleben/MZ. - „Weihnachtspäckchen 4.0“ überschreibt Daniel Seese vom Wanslebener Bürgerservice die neue Päckchenaktion für Senioren in Pflegeeinrichtungen. Zum vierten Mal will der Wanslebener – gemeinsam mit vielen, vielen Unterstützern aus dem Seegebiet Mansfelder Land und darüber hinaus – Weihnachtspäckchen packen, die zur Weihnachtszeit wieder an Senioren in Pflegeeinrichtungen der Region gehen sollen.

Im vergangenen Jahr kamen 219 Weihnachtsgeschenke zusammen, die bei einer Weihnachtsfeier den Senioren im Betreuungszentrum Teutschenthal überreicht wurden. Auch in diesem Jahr will man auf diese Weise Senioren überraschen. Seese hofft, dass sich erneut viele Menschen dazu bereitfinden, ein Päckchen für einen fremden Menschen zu packen, der seinen Lebensabend in einer Pflegeeinrichtung der Region verbringt.

Abgabe der Päckchen in Wansleben oder Röblingen

In ein Päckchen können beispielsweise Pflegeprodukte – wie etwa Duschgel, Shampoo, Spray, Flüssigseife, Feuchttücher – gepackt werden, aber die Senioren freuen sich natürlich auch über Bonbons, Schokolade oder Knabbereien.

Auch Kaffee, Tee, Rätsel, Bücher oder Malbilder kommen gut bei den Beschenkten an. Seese rät, auf dem Päckchen zu vermerken, ob es eher einer Frau oder einem Mann Freude bereiten würde. Weihnachtspäckchen können ab sofort und noch bis zum 18. Dezember in der Friedrich-Wege-Straße 27 in Wansleben oder in der Bahnhofstraße 25 in Röblingen abgegeben werden.

Es wäre gut, die Abgabe telefonisch anzukündigen unter 034601/42 52 77 oder 0172/7 54 54 29, bat Seese.