Welchen hohen Besuch die Bahnhofstraße in Röblingen am See im Jahr 1754 hatte

Röblingen am See/MZ - Seit 80 Jahren wohnt Harry Lafeld in der Bahnhofstraße 29. Aktuell könne er sein Wohnhaus aber nicht verlassen. „Wir sind in Quarantäne“, sagt er durch das geöffnete Fenster. Dennnoch erinnert sich der Rentner: „Es war hier auf jeden Fall mal mehr los. Dann hat aber nach und nach einiges zugemacht.“ So wie das Postamt direkt gegenüber. „Früher stand da noch Kaiserliches Postamt drüber“, sagt seine Frau Helga Lafeld. Es sei eine Schande, dass dieses historische Objekt verfalle. Eine einprägsame Änderung seien auch die Bäume, die weichen mussten. „Hier standen damals ganz viele Kastanienbäume. Wie in einer Allee“, sagt die Anwohnerin.