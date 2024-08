Benndorf/MZ. - Nur nicht lange an der Vorrede aufhalten: Als Kinder zum Helbraer Tag der Berg- und Hüttenleute ihrer Kreativität freien Lauf ließen, saß Juliane Naumann neben ihnen am Bastelstand. Für die 32-Jährige war es einer der ersten Arbeitstage im neuen Verantwortungsbereich: Seit Anfang August ist sie als Jugendkoordinatorin des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra eingesetzt. Sie tritt die Nachfolge von Lisa-Marie Fritsche an, die sich beruflich neu orientierte.

