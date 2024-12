107 Weihnachtspäckchen sind bereits beim Bürgerservice in Wansleben eingetroffen. Noch bis zum 18. Dezember können die Päckchen in Wansleben oder Röblingen abgegeben werden.

Wansleben/MZ. - „107 Päckchen sind es bereits!“, zeigt sich Daniel Seese, Chef des Wanslebener Bürgerservices, der Serviceleistungen für hilfs- und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige anbietet, hocherfreut. Die Weihnachtspäckchenaktion organisiert er seit mehreren Jahren.

Große Beteiligung an der Geschenkaktion für Senioren

Die Idee dafür hatte damals seine Frau. Sie stammt aus der Slowakei. Und dort ist es gar nicht so unüblich, Päckchen für Senioren in Pflegeheimen zu packen, denn die Senioren sind oft einsam, haben mitunter keine Familie mehr und bekommen also auch keine Geschenke. Und das will Seese mit der Aktion ändern. Gerade in der Coronazeit kamen die unverhofften Geschenke ganz besonders gut an.

Ohne die Mithilfe vieler eifriger Spender würde die Aktion aber nicht funktionieren. Auch in diesem Jahr zeigen Familien aus dem Seegebiet Mansfelder Land Herz und packen Päckchen. Aber auch aus Bayern, Berlin und Dresden seien bereits Päckchen beim Wanslebener Bürgerservice eingetroffen, damit diese dann an Senioren verschenkt werden können. Neben Privatpersonen beteiligen sich auch Kitas und Schulen aus der Region, so Seese.

Die Päckchen sollen schließlich am 18. Dezember im Betreuten Wohnen in Steuden an Senioren überreicht werden. Natürlich übergibt man diese wichtige Aufgabe in die Hände des Profis: Der Weihnachtsmann wird die Senioren bescheren.

Weihnachtsgeschenke können in Wansleben oder Röblingen abgegeben werden

Wer sich gern an der Geschenkaktion beteiligen möchte, aber überhaupt keine Idee hat, worüber sich die Senioren denn freuen könnte, für denjenigen hat Seese Tipps parat. In ein Päckchen können beispielsweise Pflegeprodukte – wie etwa Duschgel, Shampoo, Spray, Flüssigseife, Feuchttücher – gepackt werden, aber die Senioren freuen sich natürlich auch über Bonbons, Schokolade oder Knabbereien. Auch Kaffee, Tee, Rätsel, Bücher oder Malbilder kommen gut bei den Beschenkten an.

Seese rät, auf dem Päckchen zu vermerken, ob es eher einer Frau oder einem Mann Freude bereiten würde. Weihnachtspäckchen können ab sofort und noch bis zum 18. Dezember in der Friedrich-Wege-Straße 27 in Wansleben oder in der Bahnhofstraße 25 in Röblingen abgegeben werden. Es wäre gut, die Abgabe telefonisch anzukündigen unter 034601/42 52 77 oder 0172/7 54 54 29, bat Seese.