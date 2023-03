Eisleben/Hettstedt/MZ/SBU - An diesem Mittwoch wird wieder der Internationale Frauentag begangen. Anlässlich dieses seit 1911 begangenen Welttages gibt es auch im Mansfelder Land wieder einige Veranstaltungen.

Ausstellung in Markthalle

Die Lutherstadt Eisleben hat sich für den Frauentag etwas Besonderes einfallen lassen: In der Markthalle im Katharinenstift in Eisleben wird eine Ausstellung zu sehen sein. Gezeigt werden zwischen 16 und 18 Uhr Frauenporträts aus nahezu fünf Jahrhunderten aus dem Fundus der Regionalgeschichtlichen Sammlungen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Auswahl reicht dabei von einer Gold umrahmten Maria aus dem 17. Jahrhundert und geht bis hin zur modernen Fotografie. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Tobias Jäsch am Blüthner-Flügel, so Daniela Messerschmidt, Stabsstellenleiterin Öffentlichkeitsarbeit Kultur.

Dieses Gemälde wird in der Ausstellung in der Eisleber Markthalle zu sehen sein. ( Foto: Stadt Eisleben)

„Ladies Brunch“ mit Budde

Ebenfalls in Eisleben wird zum „Ladies Brunch“ geladen. In diesem Fall von der Bundestagsabgeordneten Katrin Budde (SPD), die in ihrem Wahlkreisbüro in der Halleschen Straße 25 „bei netten Gesprächen und leckeren Häppchen die Fortschritte in der Frauenpolitik feiern“ möchte, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Brunch wird von 10 bis 12 Uhr stattfinden.

Geselliger Nachmittag in Hettstedt

Die Stadt Hettstedt wird am Mittwoch nach drei Jahren coronabedingter Pause eine Tradition wiederbeleben: Zwischen 15 und 18 Uhr sind alle Frauen anlässlich des Internationalen Frauentags zu einem geselligen Nachmittag in den Ratssaal der Kupferstadt eingeladen.

Neben Kaffee und Kuchen wird es unter anderem auch Auftritte des Frauenchors Hettstedt oder der „Tiegel Kids“ geben, kündigt die Stadtverwaltung an. Zudem erhalten die Besucherinnen zur Begrüßung ein Blümchen und ein Glas Sekt. Der Eintritt ist frei, um eine Reservierung unter der Telefonnummer 03476/80 11 69 wird gebeten.

Helbra feiert erst am Samstag

Auch in Helbra soll der Frauentag gebührend gefeiert werden. Die große Party steigt aber erst am Samstag, 11. März, ab 19 Uhr im Saal der Sonne in Helbra. Eintrittskarten für 15 Euro gibt es ab sofort im Treffpunkt „Mitte“, Hauptstraße 12, im Servicebüro der Gemeinde, Hauptstraße 10, und bei der Allianz Klostermann, ebenfalls in der Hauptstraße 10.