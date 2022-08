Was die Besucher beim Fest der Vereine in Wolferode erleben konnten

Sieben Vereine stellten sich auf der Veranstaltung in Wolferode vor. Darunter die Volkssolidarität, die eine großartige Ausstellung von Künstlern aus dem Ort in ihren Räumlichkeiten organisierte.

Wolferode/MZ - „Es ist toll, dass man hier so viel erleben kann“, lobte Doreen Andreas die Organisation des Fests der Vereine in Wolferode. Eigentlich war es schon vor zwei Jahren geplant, doch leider kamen immer wieder Corona-Maßnahmen dazwischen, so dass es mehrfach verschoben werden musste, wie Ortsbürgermeister Jörg Gericke sagte. „Aber zum Glück hat es nun geklappt, und es ist ein tolles Gefühl, die entspannte und harmonische Atmosphäre hier auf dem Festgelände zu erleben“, so Gericke.