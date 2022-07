Was der Eisleber Heimatforscher Peter Lindner mit dem Wiesenmarkt verbindet

Die Eisleber Wiese sollte in diesem Jahr seine sage und schreibe 500. Auflage erfahren. Die Corona-Pandemie verhindert jedoch bereits zum zweiten Mal in Folge, dass sich die Karussells drehen. Deshalb möchte die Redaktion für alle Wiesenfans ein paar Trostpflaster verteilen: Zum einen in Form von ganz viel Wiesen-Historie, zum anderen aber auch mit den Wiesen-Geschichten der Leserinnen und Lesern. Wir beginnen mit der Geschichte von Heimatforscher Peter Linder ...

Eisleben/MZ - Bevor wir jedoch beginnen, sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, gefragt: Wir freuen uns auf Ihre Episoden rund um die Eisleber Wiese, auch auf ihre Fotos aus vergangenen Wiesenzeiten, auf Kurioses, das Sie erlebt haben, auf Erstaunliches und auf das Wiesentypische. Unter allen Teilnehmer verlosen wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Eisleben und dem Eigenbetrieb Märkte fünf Überraschungspakete, in denen sich unter anderem Wertmarken befinden werden, für die Wiese 500+1, die dann hoffentlich im kommenden Jahr stattfinden kann. Wie funktioniert die Teilnahme? Ganz einfach: Sie schreiben einfach auf, was Sie erlebt haben und schicken uns das per Mail ([email protected]) oder Post (Plan 7, 06295 Lutherstadt Eisleben). Sie können uns aber auch anrufen: 03475/614636.