Warum sich die Tankstelle in Wimmelburg plötzlich in einer Sackgasse befindet

Wimmelburg/MZ - Die Sperrung der Landesstraße 151 Eisleben-Wimmelburg aufgrund von Schäden an der Millionenbrücke bewegt weiter die Gemüter. Betroffen sind nicht nur Autofahrer, die deshalb eine weiträumige Umleitung über die B 180/Volkstedter Kreuzung/Helbra in Kauf nehmen müssen – verbunden mit hoher Staugefahr. Auch im Bus- und Schülerverkehr muss wegen der Sperrung und der Umleitung mit großen Verspätungen gerechnet werden, so der Landkreis. Derzeit arbeite die VGS an der Anpassung der Fahrpläne an die aktuelle Situation.