Warum Rückkehrer als Bürgermeister in Benndorf kandidiert

Der Kabarettist und Logopäde Matthias Jentsch kehrt nach Benndorf zurück und möchte Bürgermeister werden. Was seine Beweggründe sind.

Matthias Jentsch engagiert sich auch in der Kirchengemeinde.

Benndorf/MZ - „Vor zehn Jahren bin ich den Jakobsweg gelaufen. Ich trage diese Gefühle und die Stärke immer noch in mir.“ Dass die Pilgerstrecke durch seinen Heimatort Benndorf führt, hat für Matthias Jentsch Symbolkraft. Der 48-Jährige, der viele Jahre in Berlin lebte und vor kurzem von dort wieder zurückzog, möchte ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde werden und die Nachfolge von Mario Zanirato (parteilos) antreten.