Thomas Ziervogel aus Bornstedt setzte eine ganz besondere Idee in die Tat um. Wie lange er daran tüftelte und was ihn das ungewöhnliche Projekt kostete.

Bornstedt/MZ - Zwei mal fünf Meter misst der Schwibbogen, der seit dem ersten Advent in der Bauernsteinstraße 61 in Bornstedt vor dem Haus steht und zu bewundern ist. Eine handwerkliche Arbeit, die Thomas Ziervogel sich schon seit einiger Zeit vorgenommen hat und die zusätzlich zu seiner acht Meter hohen Pyramide Weihnachtsglanz in das Dorf bringt.