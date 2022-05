Warum die Arbeit der Eisleber Beratungsstelle „Pro Familia“ wichtiger denn je ist

Eisleben/MZ - So richtig viel Zeit zu feiern haben die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle „Pro Familia“ in Eisleben nicht - auch wenn es zum 30-jährigen Bestehen allen Grund dafür gibt. „Der Beratungsbedarf hat sich in den letzten Jahren zugespitzt“, sagt Johanna Walsch, Leiterin der einzigen Beratungsstelle für Schwangere im Mansfelder Land. Entsprechend voll ist auch in diesen Tagen der Terminkalender. Fünf bis sechs Fälle an nur einem Tag seien keine Seltenheit, sagt Walsch. „Es kommen sogar Personen, die nicht in Mansfeld-Südharz wohnen.“