Wann es mit den Bauarbeiten beim Bergbaukrankenhaus in Eisleben weiter geht

Der bereits begonnene Abriss des seit fast 30 Jahren leerstehenden Gebäudes in Eisleben ruht seit einigen Wochen. Bald es soll weitergehen. In der Zwischenzeit wurden die Pläne für die Energieversorgung abgeändert.

Eisleben/MZ - Wie ein V, das in Richtung Berggasse geöffnet ist - so soll das neue Seniorenwohnheim auf dem Gelände des ehemaligen Bergbaukrankenhauses in Eisleben aussehen. Das geht aus dem Entwurf des Bebauungsplans hervor, der derzeit in den Ausschüssen beraten wird.