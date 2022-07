VGS passt Fahrplan und Haltestellen in Eisleben an Umleitung an

Auf den Bus-Linien 410 und 420 der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) gibt es, aufgrund der aktuellen Umleitungen in Eisleben, Anpassungen im Fahrplan.

Eisleben/MZ - Die aktuellen Umleitungen in der Stadt Eisleben machen laut der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) Fahrplananpassungen erforderlich, um Verspätungen gering zu halten und Anschlüsse zu sichern.

Einige Haltestellen können nicht bedient werden

Veränderungen gibt es unter anderem bei der Linie VGS-410 (Eisleben-Hettstedt-Aschersleben). Fahrgäste müssen sich bei der Bedienung der PlusBus-Linie 410 auf eine geänderte Linienführung und Haltestellenbedienung stadteinwärts einstellen, erklärt VGS-Sprecherin Karin Großmann. Die Haltestellen „Ecke Hohetorstraße“, „Breiter Weg“, „F.-Wenk-Straße“ und „Friedensstraße“ können nicht bedient werden.

Fahrgästen, die gern an einer dieser Haltestellen aussteigen möchten, werde empfohlen, alternativ am Busbahnhof umzusteigen und ab der nahe gelegenen Haltestelle „Freistraße“ die Stadtverkehrslinie VGS-44 (Plan-Mittelreihe-Lidl-Straße des Aufbaus-Plan-Glück-Auf-Ring/Novalisstraße-Plan) zu nutzen.

Ein neuer Haltepunkt der Linie 44 an der Haltestelle „Stadtgraben“ ermögliche es den Fahrgästen zudem, zu Fuß ihre Ziele in der Nähe des Krankenhauses zu erreichen, so Großmann.

Geänderte Linienführung der Line VGS-420

Weiterhin betroffen sei die Linie VGS-420 (Eisleben-Mansfeld-Hettstedt). Hier müssen sich die Fahrgäste in Eisleben stadtauswärts auf eine geänderte Linienführung und Haltestellenbedienung einstellen. Es entfallen die Haltestellen „Rathenaustraße“, „Landwehr“, „Mansfelder Hof“, „Plan“ und „Ecke Hohetorstraße“. Die Fahrgäste haben auch hier alternativ die Möglichkeit, ihre Ziele zu Fuß über den neuen Haltepunkt „Stadtgraben“ zu erreichen. Die Fahrten in Richtung Hettstedt starten nun ab dem Busbahnhof und führen über die Haltestelle „Stadtgraben“ zum Bahnhof, bevor sie im normalen Linienverlauf weiter fahren.

Von den Fahrplananpassungen betroffen seien auch die Stadtverkehrslinien VGS-44, VGS-45(Oberhütte-Mittelreihe-Bahnhof-Helfta-3E) und VGS-46 (Oberhütte/Mittelreihe - Bahnhof-Helfta-3E), so die VGS-Sprecherin. Für diese Linien seien während der Umleitungsphase ein geänderter Linienverlauf und eine geänderte Haltestellenbedienung zu beachten. Die Haltestelle „Ecke Hohetorstraße“ entfalle. Die Fahrgäste werden gebeten, alternativ die nahe gelegenen Haltestellen wie zum Beispiel die Haltestelle an der Katharinenschule zu nutzen, so die VGS-Sprecherin.

›› Die Fahrgäste erhalten Informationen zu den Fahrplänen an den örtlichen Aushängen der Haltestellen, auf www.vgs-suedharzlinie.de und www.insa.de sowie unter der zentralen Servicenummer 0391/5 36 31 80.