Verkehrsberuhigte Zone in der Eisleber Innenstadt stößt auf vorsichtige Zustimmung

Eisleben/MZ - Im ersten Anlauf war die Skepsis noch groß. Als die Eisleber Stadtverwaltung Ende September die geplante Erweiterung der verkehrsberuhigten Zone in der Innenstadt vorstellte, gab es im Stadtentwicklungsausschuss so viel Widerspruch, dass das Thema noch einmal von der Tagesordnung genommen wurde. Jetzt hat die Verwaltung die Beschlussvorlage erneut eingebracht – und zumindest keine Abfuhr erhalten.

Im Stadtentwicklungsausschuss stimmten drei Stadträte dem Konzept zu – bei zwei Enthaltungen. Ende November wird der Hauptausschuss darüber beraten; die Beschlussfassung im Stadtrat ist im Dezember vorgesehen.

Bereich bleibt in Schrittgeschwindigkeit befahrbar

Geplant ist, die verkehrsberuhigte Zone auf den Markt ab Plan und die Freistraße bis zum Schloßplatz zu erweitern. Derzeit sind der Marktplatz und die Sangerhäuser Straße verkehrsberuhigt. Solche Bereiche sind dadurch gekennzeichnet, dass Fußgänger und Fahrzeuge die Straßen gemeinsam nutzen; Autos dürfen maximal Schrittgeschwindigkeit fahren. Wobei es nicht darum gehe, Autos komplett zu verbannen.

„Es soll nicht verhindert werden, dass Leute mit dem Auto in die Stadt fahren“, betonte Ausschussvorsitzender Andreas Gräbe (CDU/FDP-Fraktion). „Es darf keine Einschränkungen für die Befahrbarkeit geben.“ Laut Sven Kassik, Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung/Bau, will die Stadtverwaltung durch bauliche Maßnahmen erreichen, mehr Autofahrer am Plan in die Lindenallee und auf die Zentrumsumgehung Karl-Fischer-Straße zu lenken.

Denn bislang laufe viel Durchfahrtsverkehr durch die Freistraße. Im bereits 2007 beschlossenen Verkehrskonzept für die Lutherstadt sei neben der Aufhebung des Einbahnstraßensystems auch die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs am Markt sowie vom Plan bis zur Freistraße vorgesehen, so Kassik. „Der Bereich soll nach wie vor befahrbar bleiben, aber eben mit nur fünf bis zehn Kilometern pro Stunde.“

Diskussion um den Erfolg dieser Maßnahme

Hans Köhler (Fraktion Die Linke) erklärte, er würde dem Konzept zustimmen. Er würde sogar dafür plädieren, den verkehrsberuhigten Bereich bis zum Klosterplatz zu erweitern. Andreas Dümmler (AfD-Fraktion) bemängelte allerdings, dass „harte Fakten fehlen“ würden. „Woran lässt sich denn der Erfolg der Verkehrsberuhigung messen?“, fragte er in Richtung Stadtverwaltung.

In der verkehrsberuhigten Zone Sangerhäuser Straße/Markt habe er jetzt 15 leere Geschäfte gezählt, so Dümmler. Nach dem Ende des Bereichs würden dagegen nur drei Läden leerstehen. Fachbereichsleiter Kassik sagte dazu, dass die frühere Fußgängerzone am Markt ja extra deswegen in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt worden sei, um den Innenstadthandel zu beleben.

„Leerstand von Geschäften kann auch unterschiedliche Gründe haben, wie zum Beispiel die Zunahme des Online-Handels.“ Jörg Galster, sachkundiger Einwohner im Ausschuss, sagte, man müsse nicht für eine Beruhigung, sondern für eine Belebung der Innenstadt sorgen. Deshalb seien Parkplätze sehr wichtig. Kassik wies dazu auf das Parkraumkonzept hin, das gerade erarbeitet werde.