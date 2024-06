Zwei Männer müssen sich vor dem Landgericht Halle verantworten. Sie haben einen Pizzaboten und eine Spielothek in Eisleben ausgeraubt. Gegen einen der Angeklagten wurde nun das Urteil gesprochen.

Prozess am Landgericht

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Eisleben/MZ. - Im Prozess um einen Überfall auf eine Spielothek und einen Pizzaboten in Eisleben sowie weitere Straftaten im Mansfelder Land hat das Landgericht Halle ein Urteil gesprochen. Die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Detlev Bortfeldt ordnete die Unterbringung des 20-jährigen Angeklagten in einer psychiatrischen Einrichtung an.