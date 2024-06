Zwei Männer aus Eisleben müssen sich vor dem Landgericht Halle unter anderem wegen räuberischer Erpressung und Raub verantworten. Einem der Angeklagten droht dabei die Unterbringung in der Psychiatrie.

Prozess um Überfälle auf Spielothek und Pizzaboten gestartet - Ein Eisleber könnte in der Psychiatrie landen

Halle/Eisleben/MZ. - Am Landgericht Halle hat ein Prozess gegen zwei Männer (20 und 21 Jahre) aus Eisleben begonnen, denen mehrere Straftaten im Mansfelder Land vorgeworfen werden. Die schwerwiegendsten Vorwürfe sind eine räuberische Erpressung in einer Spielothek und ein Raub an einem Pizzaboten.