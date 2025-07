Mann schrie laut herum und behinderte mit einem Gegenstand in der Hand den fließenden Verkehr in der Freistraße.

Unter Drogen stehender Mann verletzt in Eisleben zwei Polizisten

Eisleben/SM. - Ein 25-jähriger Mann - iranischer Staatsbürger - hat am Montagabend gegen 18.10 Uhr in der Freistraße in Eisleben zwei Polizisten leicht verletzt.