Die B 80 musste nach einem Unfall bei Aseleben am Dienstag gesperrt werden.

Aseleben/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Aseleben sind am Dienstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Zwei Pkw waren an der Zufahrt zum Obsthof Aseleben frontal zusammengestoßen. Die Verletzten wurden in eine Klinik gebracht, teilt Alexander Laßbeck, Gemeindewehrleiter des Seegebietes Mansfelder Land.

Die Ortsfeuerwehr Röblingen war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Bundesstraße 80 beidseitig für etwa ein Stunde voll gesperrt werden. Zur Unfallursache gibt es bislang keine Erkenntnisse.