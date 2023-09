Unbekannte Täter haben mittels Pyrotechnik Papierkörbe in Eisleben in Brand gesteckt.

Eisleben/MZ - In der Nacht, kurz nach 21 Uhr am Mittwoch, haben Zeugen aus dem Bereich des Stadtparks auf Höhe Carl-Eitz-Weg in Eisleben brennende Papierkörbe gemeldet. Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilt, haben mindestens zwei männliche Tatverdächtige mit Pyrotechnik den Inhalt der Abfallbehälter in Brand gesetzt.

Die Zeugen löschten bereits die ersten Flammen. Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr bemerkten ein weiteres Feuer im Bereich des Parks an der Unteren Parkstraße und konnten auch dieses löschen.

Die Tatverdächtigen konnten unerkannt flüchten. Sie werden als sehr groß (ca. 180cm) beschrieben. Eine Person trug eine blaue Jacke.