Überfall in Mansfeld-Südharz Eisleben: Maskierter Mann feuert in Spielothek mehrere Schüsse mit Schreckschusswaffe ab

Am Montagabend ist eine Spielothek in Eisleben überfallen worden. Ein Maskierter erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe - wurde aber von Zeugen festgehalten und der Polizei übergeben.