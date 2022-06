Trabi-Tour aus Sachsen stoppt am Bahnhof in Benndorf

Was die Gäste für die Vereinsmitglieder von der Mansfelder Bergwerksbahn im Gepäck haben.

Auf Hochglanz polierte Trabis rollen an.

Benndorf/MZ/DKA - Die Trabi-Tour-Sachsen kommt in das Mansfelder Land. Sie macht am 17. Juni bei der Mansfelder Bergwerksbahn Station, wie Schatzmeister Marco Zeddel mitteilt. Die Gäste, die mit ihren auf Hochglanz polierten DDR-Fahrzeugen anreisen, wollen ihm zufolge eine Spende übergeben und in die Bergbau-Tradition eintauchen.