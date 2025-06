Hinaus in die weite Welt oder es sich doch lieber im Vorgarten gemütlich machen? Die MZ hat in vier Reisebüros nachgefragt, welche Urlaubstrends dieses Jahr in MSH angesagt sind.

Ob an den Strand oder in die Berge: Viele Reiselustige aus Mansfeld-Südharz warten schon sehnsüchtig darauf, endlich in den Urlaub zu fahren.

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Die Koffer sind schon fast gepackt – aber wohin geht es für die Mansfeld-Südharzer in diesem Jahr eigentlich in den Urlaub? Ein Reiseziel ist und bleibt unangefochten an der Spitze: die Türkei. „Da stimmt einfach das Gesamtpaket – Preis, Leistung, All-inclusive“, erklärt Karin Bahn, Inhaberin vom Reisecenter am Kornmarkt in Sangerhausen. Vor allem Familien mit Kindern würden das Rundum-Sorglos-Paket schätzen.