In Wansleben hat sich eine Bürgerinitiative gegründet: Sie will sich um die vielen Lkw kümmern, die durch den Ort fahren. Das belastet die Anwohner. Was sie unternehmen will und vom wem sie Unterstützung erhält.

Wansleben/MZ. - Immer mehr Menschen strömen am Donnerstagabend in die Grundschule in Wansleben. Dort, in der Schulaula, soll eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen werden. Das Thema, dem sich die Initiative widmen will, ist von höchstem Interesse in dem Ortsteil im Seegebiet Mansfelder Land. Es geht um den Straßenverkehr, speziell um die vielen, vielen Lkw, die sich ihren Weg durch die Straßen im Ort suchen.