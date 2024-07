Schweine des Betriebs lebten zwischen verwesenden Kadavern: Anfang des Jahres hatten die Zustände in einem Schlachtbetrieb bei Eisleben für Entsetzen gesorgt. Jetzt gibt es weitere Konsequenzen.

Verweste Schweine in Schlachterei gefunden: Betrieb muss Konsequenzen tragen

Tierskandal in Mansfeld-Südharz

Eisleben. - Nach dem Fund verwester Schweinekadaver in einem Schlachtbetrieb bei Eisleben (Mansfeld-Südharz) hat das Unternehmen keine Schlachtzulassung mehr.

Wie das Landesverwaltungsamt auf Anfrage mitteilte, wurde die EU-Schlachtzulassung bereits am vergangenen Montag entzogen. Eine Reaktion des Anwalts des Direktvermarkters stehe noch aus.

Mitte Februar waren in dem Betrieb im Landkreis Mansfeld-Südharz erhebliche Verstöße in den Bereichen Tierschutz, Tierseuchenrecht und Lebensmittelhygiene festgestellt worden. Sowohl der Tierhaltungsbetrieb als auch die Verkaufs- und Schlachträume wurden daraufhin vom Landkreis Mansfeld-Südharz geschlossen.