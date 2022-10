SV Germania Hergisdorf freut sich über neuen Bolzplatz mit Kunstrasen

Hergisdorf/MZ - Der kleine Bolzplatz auf dem Sportplatz in Hergisdorf ist nicht wiederzuerkennen. Die frühere Schotterfläche wurde in den zurückliegenden Monaten in einen schmucken Kunstrasenplatz verwandelt. Mit Zauberei hat diese positive Entwicklung nichts zu tun. Der Hartnäckigkeit des Vorstandes des SV Germania Hergisdorf um Andreas Heß, Fördermittelgebern und Sponsoren ist es zu verdanken, dass der langgehegte Wunsch der Sportler Wirklichkeit wurde.