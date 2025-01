Eisleben/MZ/JM. - Zum Dreikönigstag sind auch im Mansfelder Land wieder die Sternsinger unterwegs. Wie im vorigen Jahr werden sie aber nicht von Haus zu Haus ziehen, sondern zu bestimmten Zeiten an zentralen Orten stehen. Diese Idee, die in der Corona-Zeit entstanden war, hatte Franziska Scherf aus dem Burgenlandkreis mit nach Eisleben gebracht. Sie arbeitet seit 2023 als katholische Gemeindereferentin und Seelsorgerin in der Pastoralregion Mansfeld-Südharz.

Die Begegnungen mit den Sternsingern im Freien sollen auch Kinder und Familien erreichen, die nicht zur Gemeinde gehören. „Im vergangenen Jahr hat das schon ganz gut geklappt“, sagt Scherf. Sie begleitet die Sternsinger, die bei den Terminen einige Lieder singen, über die weltweite Sternsinger-Aktion sprechen und Spenden für Kinderprojekte sammeln. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Erhebt eure Stimme für Kinderrechte.“ Dabei geht es zum Beispiel um die Schulbildung und die medizinische Versorgung sowie den Kampf gegen Kinderarbeit. Die Aktion wird vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend getragen.

In Eisleben werden die Sternsinger am Sonntag, 5. Januar, um 12 Uhr vor der St.-Gertrud-Kirche am Klosterplatz und um 15 Uhr vor dem Rathaus auf dem Markt stehen. Am Montag, 6. Januar (Dreikönigstag), wird zunächst um 10 Uhr ein Sternsinger-Gottesdienst in der St.-Barbara-Kirche in Helbra gefeiert. Um 14.30 Uhr stehen die Sternsinger dann am Dorfgemeinschaftshaus in Klostermansfeld, Chausseestraße 29, und um 15.30 Uhr auf dem Hettstedter Marktplatz vor dem Rathaus.

Bei den Liedern können die Besucherinnen und Besucher auch gern mitsingen. Dazu sind bei Bedarf kleine Hefte erhältlich. Außerdem werden Aufkleber mit dem Segensspruch verteilt, so dass jeder selbst sein Haus oder seine Wohnung segnen kann. Die Sternsinger sind in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar unterwegs. Ihr Zeichen „C+M+B“ an der Haustür steht für „Christus mansionem benedicat“ – Christus segne dieses Haus.

Wer nicht persönlich zu den Sternsingern kommen kann, kann bei der Gemeindereferentin eine Segenspost bestellen (per E-Mail: franziska.scherf@bistum-magdeburg oder Telefon 0176/61 08 47 74).