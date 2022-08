Steigende Zecken-Gefahr in Mansfeld-Südharz

Hettstedt/MZ - Sommerzeit ist Zeckenzeit. Der Biss dieser Milbenarten ist an sich ungefährlich - wären da nicht die Krankheiten, die die Tiere übertragen können. So rückt etwa die Gefahr der sogenannten Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die im schlimmsten Fall tödlich enden kann, immer näher an Mansfeld-Südharz heran. Denn seit Jahren breiten sich Zecken, die die Krankheit übertragen, allmählich aus dem Süden Deutschlands weiter in den Norden aus. Auf einer Karte des Robert-Koch-Instituts (RKI) gelten bereits alle thüringischen Landkreise, die direkt südlich an Sachsen-Anhalt angrenzen, als FSME-Risikogebiete. Allein in diesem Jahr wurden sechs weitere Landkreise vom RKI aufgenommen.