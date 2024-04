Immobilien in Mansfeld-Südharz Stadt Eisleben bietet die alte Schule in Hedersleben zum Verkauf an

Seit 2013 steht die Grundschule in Hedersleben in der Lawekestraße 18 leer. Nun wird die Immobilie zum Kauf angeboten. In welchem Zustand ist sie und besteht Denkmalschutz?